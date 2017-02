Project info

LUCI A VENEZIA

Luci a Venezia…luci di Venezia… sempre tutto inconfondibile. E’ ciò che lo sguardo si aspetta con il bagaglio dell’immaginario consolidato nel tempo storico e nell’inconscio individuale di questa città. Massimo De Gennaro compie un’ operazione su questa “normalità” consolidata attraverso immagini di profondo equilibrio e leggerezza. Una composizione classica con linee di fuga e prospettive che non sconvolgono lo sguardo, anzi lo rasserenano e scrivono con le luci il silenzio dell’acqua, della sua atmosfera liquida. Così anche sugli scenari rappresentati: attracchi, ponti, finestre, barche come in un catalogo poetico e analitico di una pittura classica, dove emerge ogni tanto un segno grafico connaturale all’ambiente. Ogni tanto anche il colore voluto, delicatamente accentuato.

Testo di Luigi Erba

LIGHTS IN VENICE

Lights in Venice ... Venice lights ... everything. It's what you expect with the baggage of the imaginary consolidated over time historical and individual unconscious of this city. Massimo De Gennaro performs an operation on this "normality" consolidated through images of deep balance and lightness. A classical composition with vanishing lines and perspectives that do not disrupt the gaze, it brighten and write with lights the silence of water, liquid atmosphere. So even the scenarios: Moor, decks, Windows, boats as in a poetic and analytical catalogue of a classical painting, where it emerges every now and then a graphic sign connatural to the environment. Sometimes the desired colour, delicately accented.

Text of Luigi Erba